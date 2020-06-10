В Украине подскочило число жертв коронавируса: 23 смерти за сутки

за сутки в Украине подтвердились 525 новых случаев инфекции.

По состоянию на утро 10 июня в Украине зафиксирован 28 381 случай коронавируса. 833 человека стали жертвами болезни, 12 769 больных - выздоровели.

Читайте такжеНа Ривненщине среди кучи мусора обнаружили использованные пробирки для тестирования на коронавирус (фото, видео)

Как свидетельствуют данные ЦОС, за сутки в Украине подтвердились 525 новых случаев. 23 пациента погибли, 357 – выздоровели.

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области (3757), городе Киеве (3580), Львовской (2289) и Ровенской (2122) областях.

Напомним, по состоянию на утро 10 июня во всем мире зафиксировано 7 237 093 эпизоды заражения коронавирусом. За сутки подтвердилось 118 622 новых случая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram