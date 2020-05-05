В Украине падает количество инфицированных коронавирусом, но участились бессимптомные случаи

Также зафиксировано рекордное соотношение пациентов, которые выздоровели, к новым больным.

В Украине 4 мая был зафиксирован рекордно низкий процент людей, которые заболели СOVID-19, относительно общего количества активных больных – 3,5%.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского, передает ТСН.

Одновременно зафиксировано рекордное соотношение пациентов, которые выздоровели, к новым больным: за сутки выздоровели 256 человек, а заражение обнаружили у 366 человек.

"Очень положительная тенденция. Благодаря тщательному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательнопридерживаться ограничительных мер, чтобы как можно безопаснее начать выход с карантина", – сказал Зеленский.

Одновременно Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19. Отмечается, что из-за этого нужно придерживаться ограничительных мероприятий и в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, в Украине 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев заболевания.