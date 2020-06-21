Подумайте, как тяжело работают врачи: в Украине от COVID-19 умерли 43 медика - Зеленский
В Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 43 медика.
Читайте такжеКоличество жертв коронавируса в Украине перевалило за отметку в тысячу человек
Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня медицинского работника.
«Сегодня с болью в сердце мы не можем не вспомнить о 43 медицинских работниках, которые погибли, противодействуя COVID-19», - отметил он.
Президент добавил, что сегодня «каждый врач фактически тоже находится на передовой, сражаясь за наше здоровье и жизнь». «Украинские медики приравнены к украинским военным, которые защищают страну на востоке. И семьи погибших врачей в недалеком будущем должны получить соответствующие компенсации. Хотя, конечно, никакие деньги не вернут семьям их близких», - отметил президент.
В этой связи он призвал украинцев подумать о том, как тяжело работают врачи, и не быть равнодушными: носить маски, держать дистанцию в транспорте, супермаркетах, общественных местах. «Быть бдительным, чтобы быть здоровым. Поверьте, что для наших врачей это будет лучшим подарком. Давайте делать им такие подарки. Сегодня и каждый день», - добавил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Зеленский поздравил врачей с Днем медика и пообещал им повышение зарплат.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram