Подумайте, как тяжело работают врачи: в Украине от COVID-19 умерли 43 медика - Зеленский

Президент призвал украинцев подумать о том, как тяжело работают врачи, и не быть равнодушными: носить маски, держать дистанцию ​​в транспорте, супермаркетах, общественных местах.

В Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 43 медика.

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Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня медицинского работника.

«Сегодня с болью в сердце мы не можем не вспомнить о 43 медицинских работниках, которые погибли, противодействуя COVID-19», - отметил он.

Президент добавил, что сегодня «каждый врач фактически тоже находится на передовой, сражаясь за наше здоровье и жизнь». «Украинские медики приравнены к украинским военным, которые защищают страну на востоке. И семьи погибших врачей в недалеком будущем должны получить соответствующие компенсации. Хотя, конечно, никакие деньги не вернут семьям их близких», - отметил президент.

В этой связи он призвал украинцев подумать о том, как тяжело работают врачи, и не быть равнодушными: носить маски, держать дистанцию ​​в транспорте, супермаркетах, общественных местах. «Быть ​​бдительным, чтобы быть здоровым. Поверьте, что для наших врачей это будет лучшим подарком. Давайте делать им такие подарки. Сегодня и каждый день», - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Зеленский поздравил врачей с Днем медика и пообещал им повышение зарплат.

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