Ситуация с коронавирусом в Украине / фото УНИАН, Александр Прилепа
По состоянию на утро 1 ноября в Украине зафиксировано 395 440 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтвердилось 7 959 случаев.
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Как свидетельствуют данные СНБО пока жертвами эпидемии в Украине стали 7 306 коронавірусних больных. За сутки выявлено 110 летальных исходов.
В то же время 161 441 больной выздоровел (+2513 за сутки). 469 871 человек – под подозрением на инфекцию.
Больше всего случаев коронавирусной болезни выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой областях.
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