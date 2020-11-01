Ситуация с коронавирусом в Украине / фото УНИАН, Александр Прилепа

По состоянию на утро 1 ноября в Украине зафиксировано 395 440 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтвердилось 7 959 случаев.

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Как свидетельствуют данные СНБО пока жертвами эпидемии в Украине стали 7 306 коронавірусних больных. За сутки выявлено 110 летальных исходов.

В то же время 161 441 больной выздоровел (+2513 за сутки). 469 871 человек – под подозрением на инфекцию.

Больше всего случаев коронавирусной болезни выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой областях.

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Автор: Дмитрий Захаров