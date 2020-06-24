В Украине коронавирус установил новый антирекорд: за сутки почти тысяча новых инфицированных

В Минздраве отметили, что количество больных увеличилось втрое.

Сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки на COVID-19 заболели 940 человек.

Читайте такжеМинздрав опроверг миф о коронавирусе

Об этом говорится в сообщении Минздрава. "Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная", - отметили в ведомстве.

"Из-за халатного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - количество заболевших увеличилось в три раза", - заявили в Минздраве.

Минздрав предупреждает: "соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки как можно чаще и обязательно используйте защитные маски и дезинфекторы. Помните, что простые вещи спасают вашу жизнь и жизнь ваших близких! Берегите себя!".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram