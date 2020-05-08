В Украине есть собственное производство костюмов биозащиты многоразового использования европейского качества

На сегодняшний день обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) является приоритетным в стране. Одной из причин высокой заболеваемости медперсонала на COVID-19 в Украине является то, что медики не всегда защищены качественной одеждой, которая должна соответствовать требованиям нормативных документов и полностью выполнять все свои защитные функции.

Предвидя неотложную потребность врачей в высококачественной защитной одежде, еще до начала введения карантина, предприятие «Киевгума» (Украина, г. Бровары) реанимировало собственные мощности по производству этого продукта, ведь в 80-х годах прошлого века производило противочумные костюмы. Теперь целью было разработать биологическую защиту, которая отвечала бы украинским и гармонизированным европейским стандартам.

Используя свой опыт и современные европейские технологии, в сотрудничестве с военными специалистами, эпидемиологами и вирусологами, в кратчайшие сроки «Киевгума» разработала и запустила в производство инновационный материал GumaTex™, уникально устойчивый к проникновению жидкостей, биологических веществ и многократной дезинфекции. На его основе были созданы новые модели защитной одежды многоразового использования для предотвращения распространения инфекций при лечении больных и для защиты медперсонала при эпидемиях и пандемиях.

Была подобрана оптимальная рецептура и внедрена немецкая технология изготовления ткани, разработана нормативная, конструкторская и технологическая документация, изготовлены оснастка и приспособления, выполнен комплекс необходимых тестов, приобретено оборудование для изготовления и герметизации швов. В своей лаборатории, аккредитованной НААУ по стандарту ISO/IEC, были проведены испытания ткани GumaTex™ и изделий из нее.

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Во время проведения независимых доклинических и клинических испытаний было установлено, что защитные костюмы производства «Киевгума», благодаря уникальной ткани, элементам конструкции и запатентованной технологии изготовления, имеют высший уровень биологической защиты, полностью соответствуют современным требованиям международной медицинской практики и своему назначению. Введенная на предприятии система управления качеством соответствует требованиям украинского стандарта ДСТУ EN ISO 13485: 2016, а также требованиям европейского стандарта EN ISO 13485: 2016, что подтверждается сертификацией от нотифицированного европейского органа TÜV AUSTRIA.

Важно отметить, что с точки зрения рационального использования СИЗ, многоразовые защитные костюмы более целесообразны, чем одноразовые, поскольку имеют длительный срок службы и выдерживают более 100 циклов дезинфекции наиболее распространенными средствами.

Благодаря помощи военных врачей и волонтеров, принимавших непосредственное участие в разработке и полевых испытаниях, «Киевгума» в кратчайшие сроки наладила производство, а благодаря поддержке благотворительных фондов, серийные партии защитной одежды уже широко используются во всех регионах Украины

В итоге, Украина имеет собственную высококачественную медицинскую одежду биологической защиты многоразового использования, из отечественного сырья, изготовленную отечественным производителем соответствующую европейским стандартам качества.