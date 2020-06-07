В Украине COVID-19 заболели более пяти тысяч медиков

За минувшие сутки заболели 485 человек, из них 29 детей и 34 медработники.

В Украине с начала пандемии коронавирусом заразились 5 тыс. 50 медицинских работника и 1 тыс. 932 ребенка.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 485 человек, из них 29 детей и 34 медработника. Было госпитализировано 109 человек, зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 242 лица. Всего за все время пандемии в Украине заболели 26 тыс. 999 человек", - сказал он.

По словам Степанова, за этот период в целом выздоровели 12 тыс. 54, а 788 – умерли.

Также министр сообщил, что вчера было проведено 12 тыс. 324 теста на инфицирование коронавирусом, из которых 9 тыс. 504 - ПЦР-тесты и 2 тыс. 820 ИФА-тестов.

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