У погибшей взяли мазок на коронавирус.

По информации СМИ, перед входом в путивльскую больницу в Сумской области умерла женщина. Это произошло 18 ноября.

Об инциденте сообщил местный ресурс "Путивльские ведомости" на своей странице в Facebook.

"18 ноября, примерно в 14:00 на территории больницы упала и скончалась пациентка 1957 года рождения, которая до этого лечилась у частного семейного врача", - говорится в сообщении.

Читайте также"Нет мест": в нескольких городах Украины врачи "скорой" отказались забирать пациентов с COVID-19 в больницы

По словам директора КНП "Путивльская ЦРБ" Светланы Семененко, погибшая была задекларирована у частного семейного врача и проходила лечение. Еще неделю назад врач направил ее на рентген. На снимке обнаружили бронхит.

"Возможно, клинически, пневмония была, но не рентгенологически, - говорит врач.

Она также утверждает, что семейный врач обзвонила все медицинские учреждения, профилированные под госпитализацию COVID-больных, в поисках свободного места.

Почему женщину так и не госпитализировали, в данный момент неизвестно. У погибшей взяли мазок на коронавирус.

Ранее вопиющий случай с больной коронавирусом произошел в Черкассах: там женщина с COVID-19 родила под закрытой на замок дверью больницы.

В областной больнице роды на земле назвали неординарной ситуацией. Говорят, женщине стоило вызвать скорую. И молодой отец будто бы ошибся. Пошел к общему приемному отделению, а надо было в перинатальное. А уже оттуда направили бы к коронавирусному.

Заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста говорит — вся задержка с персоналом случилась потому, что медикам нужно много времени, чтобы одеть защитную униформу.

В больнице обещают провести служебное расследование по этой ситуации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко