В столице за сутки выявили почти 70 новых случаев заболевания коронавирусом
Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась еще на 68 человек. Трое из них – медики.
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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "На сегодня в столице уже 1651 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сказал он.
Заболели:
- 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет
- 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет
- 1 девочка возрастом 4 года и 1 мальчик в возрасте 5 лет.
Кличко сообщил, что из случаев, подтвержденных за минувшие сутки, 17 в Киево-Печерской Лавре.
"В больницы столицы были госпитализированы 24 пациента. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - отметил мэр.
За минувшие сутки в Киеве выздоровели восемь человек. Всего коронавирус преодолели 99 киевлян.
Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. Из них:
- 5 детей
- 35 пациентов в тяжелом состоянии
- 3 подключены к аппаратам вентиляции легких.
"Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них – 8 детей", - подытожил Кличко.
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