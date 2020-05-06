В столице за сутки выявили почти 70 новых случаев заболевания коронавирусом

На сегодня в столице уже 1651 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась еще на 68 человек. Трое из них – медики.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "На сегодня в столице уже 1651 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сказал он.

Заболели:

21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет

45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет

1 девочка возрастом 4 года и 1 мальчик в возрасте 5 лет.

Кличко сообщил, что из случаев, подтвержденных за минувшие сутки, 17 в Киево-Печерской Лавре.

"В больницы столицы были госпитализированы 24 пациента. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - отметил мэр.

За минувшие сутки в Киеве выздоровели восемь человек. Всего коронавирус преодолели 99 киевлян.

Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. Из них:

5 детей

35 пациентов в тяжелом состоянии

3 подключены к аппаратам вентиляции легких.

"Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них – 8 детей", - подытожил Кличко.