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В Швеции от коронавируса умер украинец

10:11, 03 мая 2020
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За границей умер госпитализированный с коронавирусом украинец / Иллюстрация REUTERS

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«2 мая в Каролинской больнице города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом», - сказал Погорельцев.

В связи с этим Посольство Украины в Королевстве Швеция оказывает содействие родственникам умершего относительно оформления необходимых документов и решением вопроса о репатриации тела.

Как сообщал УНИАН, в МИД заявили о смерти восьмого украинца за рубежом, однако не указали, в какой стране.

Ранее четверо украинок умерли в Италии и по одному украинцу во Франции, США и Великобритании.

Напомним, по состоянию на утро 3 мая в Украине подтвердились 11 913 случаев заражения коронавирусом. 288 из них – летальные (+9 за сутки).

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