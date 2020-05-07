В результате реформы у многих медучреждений наблюдается уменьшение финансирования - Минздрав

К примеру, в некоторых детских больницах снижение объема финансирования по сравнению с 2019 годом составляет от 20% до 50%, что приведет к сокращению большого количества работников.

В результате реформы специализированной медицинской помощи во многих медучреждениях Украины наблюдается существенное уменьшение финансирования.

Читайте такжеГлава Минздрава рассказал, что будет с медицинской реформой в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак. "Министерство здравоохранения было вынуждено перейти к анализу тех шагов, которые уже осуществляются в реформировании. Мы хорошо осознаем те успехи, которые произошли на первом этапе реформы, мы ценим всю эту работу, но вынуждены работать над тем, чтобы исправить ситуацию, скорректировать некоторые ошибки и внести поправки. Ведь реформа - это не просто выписаны на бумаге шаги, она проводится, чтобы пациенты получили медицинскую помощь лучшего качества, чтобы они не вынуждены были доплачивать, покупать и приносить в больницу медикаменты, чтобы не искали лучшие клиники за пределами страны. Реформа проводится для того, чтобы каждый медик мог получать заработную плату, чтобы его тяжелый труд, который сегодня является жертвенным, был должным образом оценен государством", - подчеркнула она.

Микичак отметила, что в результате реформы специализированной медпомощи система здравоохранения должна была получить прозрачное управление и справедливое финансирование медицинских учреждений, однако получила уменьшение финансирования в некоторых направлениях реформирования.

"Анализируя происходящую в тех или иных учреждениях здравоохранения ситуацию, мы получаем сигналы о кардинальном, существенном уменьшении финансирования... Если анализировать предоставление помощи детям, то уменьшение объемов финансирования на помощь в областных учреждениях, специализированных больницах делает невозможным предоставление полноценной, например, кардиохирургической помощи. Ведь тот объем финансирования, который предполагается по пакету хирургической помощи, не дает возможности проводить сложные реконструктивные операции детям с критическими пороками сердца, а это, разумеется, приведет к уменьшению объема этих операций, а соответственно рост детской смертности. А Украина сегодня относится к тем странам, которые очень качественно предоставляют помощь детям с врожденными пороками сердца, и мы имеем очень серьезное снижение детской смертности за последние 20 лет", - рассказала заместитель министра.

Она отметила, что в некоторых детских больницах, которые предоставляют многопрофильную и специализированную медпомощь, снижение объема финансирования по сравнению с 2019 годом составляет от 20% до 50%, что приведет к сокращению большого количества медицинских работников.

По словам Микичак, чтобы найти дополнительный 1 млн грн, больнице необходимо освободить 15 медработников, а если больнице необходимо 10 млн грн, то надо сократить 150 работников, что, подчеркнула заместитель министра, означает "прекращение каких-либо эффективных процессов предоставления медицинской помощи в учреждении".

"Мы имеем серьезную ситуацию в Винницкой области, где снижается объем финансирования всего в специализированных медицинских учреждениях третьего уровня примерно на 220 млн грн по сравнению с прошлым годом. Кроме того, если мы возьмем, например, горные территории, то в тарифах предоставления медицинской помощи не учтены доплаты в 25% за статус горных территорий, предусмотренные действующим законодательством. Если говорить о предоставлении медицинской помощи или о финансировании госпиталей ветеранов войн - это также существенные ограничения, например, в Запорожском госпитале ветеранов войн на 35% снижается финансирование по Программе медицинских гарантий в 2020 году и дофинансирование нужно в размере 8 млн грн. В Кировоградской области имеем серьезную ситуацию, которая касается многих учреждений здравоохранения, в частности, в областной детской больнице необходимо дофинансирование на уровне 15 млн грн", - подчеркнула она.

Заместитель министра также добавила, что сегодня наблюдается снижение качества помощи и существенное недофинансирование нового для Украины направлении - хосписной паллиативной помощи. В частности, в Волынской области снижение финансирования хосписов по сравнению с 2019 годом составляет 75%, а потребность в дофинансировании - 6 млн грн.

"Это всего несколько примеров, которых можно приводить очень много в каждой области. Несомненно, есть очень успешные больницы, которые получат в результате вхождения в Программу медицинских гарантий плюс около 100 млн грн финансирования. Но еще раз подчеркиваю, что мы настроены на первом этапе реформы специализированной помощи, в частности, предоставить возможность универсального покрытия медицинской помощи, предоставить возможность справедливого финансирования. Мы не можем сделать так, что одна больница будет иметь огромные поступления и думать, какую еще VIP-палату открыть, а другая больница не сможет даже приобрести хлеб... Поэтому нам предстоит очень большая работа над ошибками, и Минздрав приступил к этой работе...", - добавила Микичак.