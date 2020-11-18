По его словам Радуцкого, в ВОЗ считают, что власть должна позволять традиционное обучение в школах и садиках и закрывать их только при самых критических ситуациях.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") заявил, что в Украине в школах болеют COVID-19 менее 1% учащихся, персонала и учителей.

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Об этом сообщает пресс-служба политической партии " Слуга народа».

"По мнению ВОЗ, власть должна позволять традиционное обучение в школах и садиках и закрывать их только при самых критических ситуациях. По данным Минздрава, в школах болеют менее 1% учеников, персонала и учителей. Поэтому сейчас дети учатся, и изменений не планируется», - заявил Радуцкий.

В то же время он отметил, что COVID-19 отличается от других вирусных болезней длительным инкубационным периодом. «Самой опасной для окружения болезнь является за два дня до того, как появляются первые симптомы. Поэтому существует большая вероятность, что в семье все переболеют коронавирусом», - добавил он.

Ситуация с коронавирусом в Украине по состоянию на 18 ноября 2020

В Украине за все время пандемии зарегистрировано 570 тыс. 153 случая COVID-19, выздоровели 259 тыс. 79 человек, умерли 10 тыс. 112.

За минувшие сутки зафиксировано 12 тыс. 496 новых случаев COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров