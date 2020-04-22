В Одесской области COVID-19 диагностировали у младенца
В Килийском районе Одесской области COVID-19 диагностировали у ребенка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко.
Читайте такжеНа Днепропетровщине обнаружили 20 новых случаев COVID-19 из одного источника заражения
«В селе Шевченково подтвержден еще один случай COVID-19. Болезнь выявлена у ребенка 2019 года рождения», - сказал Бойченко, отметив, что состояние здоровья ребенка удовлетворительное.
Всего в Килийском районе это 7-й случай заражения.
«Сложившаяся ситуация вызывает серьезные опасения и тревогу», - подчеркнул Бойченко.
По его данным, коронавирус был диагностирован у ребенка из семьи, где ранее он был обнаружен у взрослых.
По сообщению местных жителей в социальных сетях, заболел мальчик, которому еще не исполнился год.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 апреля в Одесском регионе COVID-19 было диагностировано у 151 человека.
Накануне сообщалось, что в Одесской области 9 детей инфицированы COVID-19.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире