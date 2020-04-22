В Одесской области COVID-19 диагностировали у младенца

Коронавирус был диагностирован у ребенка из семьи, где ранее он был обнаружен у взрослых.

В Килийском районе Одесской области COVID-19 диагностировали у ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко.

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«В селе Шевченково подтвержден еще один случай COVID-19. Болезнь выявлена у ребенка 2019 года рождения», - сказал Бойченко, отметив, что состояние здоровья ребенка удовлетворительное.

Всего в Килийском районе это 7-й случай заражения.

«Сложившаяся ситуация вызывает серьезные опасения и тревогу», - подчеркнул Бойченко.

По его данным, коронавирус был диагностирован у ребенка из семьи, где ранее он был обнаружен у взрослых.

По сообщению местных жителей в социальных сетях, заболел мальчик, которому еще не исполнился год.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 апреля в Одесском регионе COVID-19 было диагностировано у 151 человека.

Накануне сообщалось, что в Одесской области 9 детей инфицированы COVID-19.

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