Умер 73-летний житель села Прибужье Доманевского района, который был госпитализирован в больницу 18 апреля.

В Николаевской области зафиксирован второй летальный случай от COVID-19.

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Об этом в Facebook сообщает Николаевская областная государственная администрация. «С прискорбием сообщаем о втором летальном случае от коронавирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области. Умер житель села Прибужье Доманевского района, в возрасте 73 лет, который был госпитализирован 18 апреля в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID -19», - говорится в сообщении.

Власти Доманевского района принимают меры по транспортировке тела умершего к месту погребения.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 25 апреля зарегистрировано 8 тыс. 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.