В Николаевской области число инфицированных коронавирусом увеличилось почти до 100

За сутки зафиксировано 16 новых случаев заболевания.

В Николаевской области на 10:00 22 апреля зарегистрировано 99 подтвержденных случаев COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

«По состоянию на 10:00 22 апреля в Николаевской области зарегистрировано 99 подтвержденных случаев COVID-19. Из них медицинских работников - 23», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки зафиксировано 16 новых случаев заболевания.

Из всех 99 подтвержденных случаев в области по месту проживания: г. Николаев - 9 человек; г. Южноукраинск - 1 человек; г. Первомайск - 5 человек; Арбузинский район - 5 человек; мг. Вознесенск и Вознесенский район - 34 человека; Домановский район - 43 человека; Казанковский район - 1 человек; Врадиевский район - 1 человек.

Указывается, что от осложнений COVID-19 умер один человек.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 22 апреля зафиксировано 6 тыс. 592 случая коронавирусной болезни COVID-19, в частности в Николаевской области было зарегистрировано 82 случая новой коронавирусной инфекции.