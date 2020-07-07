В Минздраве создадут новые подразделения для контроля за качеством оказания медицинской помощи

В структуре министерства также будет функционировать новое подразделение - экспертная группа по вопросам медсестринства.

В Министерстве здравоохранения создадут новые подразделения для контроля за качеством оказания медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила в ходе онлайн-брифинга.

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"У нас вводится новая структура Минздрава. Теперь в структуре министерства будет работать полноценный Департамент качества медицинской помощи. В этом департаменте есть структурные подразделения, которые, собственно, и будут заниматься процессом управления качеством медпомощи", - сказала она.

По словам Микичак, в этом департаменте созданы: отдел контроля качества оказания медпомощи, отдел анализа результатов и эффективности оказания медицинских услуг и отдел контроля нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения.

"Возобновляется и работа клинико-экспертной центральной комиссии. Мы работаем над новым приказом Минздрава, который вскоре будет принят, чтобы каждый пациент чувствовал себя защищенным, а каждое учреждение здравоохранения обеспечило качество медицинской помощи высокого стандарта", - подчеркнула она.

По словам Микичак, в структуре Минздрава также будет функционировать новое подразделение - экспертная группа по вопросам медсестринства.

"Сейчас комплектуются наши структурные подразделения, и фактически впервые в структуре Минздрава будут государственные эксперты, которые будут заниматься развитием медсестринства в Украине", - сказала Микичак.

Как сообщал УНИАН, лабораторные центры Министерства здравоохранения обеспечены месячным запасом тест-систем при полной загруженности лабораторий.

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