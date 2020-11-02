Правительство будет делать все возможное, чтобы алгоритмы санитарной сортировки не нужно было утверждать и публиковать.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве рассматривают сценарий, по которому в Украине может быть по 20 тысяч новых больных в сутки.

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"Наша задача - готовиться к самым пессимистичным сценариям. Когда мы говорим, что вышли на цифры 6-7 тысяч в сутки, то здесь вопрос уже перепрофилирования системы здравоохранения от предотвращения до уменьшения смертности. Чем больше будет больных, тем больше система здравоохранения будет зациклена на санитарной сортировке и на спасении жизней», - подчеркнул он.

По его словам, в Минздраве будут делать все возможное, чтобы алгоритмы санитарной сортировки не нужно было утверждать и публиковать.

«Сейчас система здравоохранения оказывает медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается: COVID, инфаркт, инсульт и др. Да, есть определенные сложности, и они будут, потому что мы работаем во время непрогнозируемой эпидемии. Требовать от системы, которой не было до эпидемии, работы на уровне США или Франции, будет дерзостью. Это касается тех заявлений, которые звучат от экспертов и политиков. Только соблюдение противоэпидемических норм может сдержать дальнейшее распространение эпидемии", - резюмировал он.

Коронавирус в Украине - статистика

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6 тыс. 754 новых случаев коронавирусной болезни.

Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 402 тыс. 194 человека; умерли 7 тыс. 375; выздоровели – 163 тыс. 768 человек.

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Авторы: Дмитрий Захаров, Константин Гончаров