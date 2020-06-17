В Минздраве рассказали, при каких условиях выпускники медуниверситетов могут проходить интернатуру в частных больницах

Министерство работает над разработкой нового порядка прохождения интернатуры.

В Министерстве здравоохранения рассказали, при каких условиях выпускники медицинских университетов могут проходить интернатуру в частных медучреждениях.

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Как передает корреспондент УНИАН, на онлайн-брифинге заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак отметила, что сегодня на заседании Кабинета министров ожидается утверждение порядка использования средств, предусмотренных в госбюджете для организации стажировки врачей и интернов в 2020 году.

«Этим порядком будет определено, что распорядителями бюджетных средств будут областные государственные администрации, а фактически их структурные подразделения по вопросам здравоохранения. То есть, областные департаменты здравоохранения получат бюджетные средства в соответствии с количеством врачей-интернов, поступающих в интернатуру в 2020 году... На это из госбюджета выделено 99 млн грн», - пояснила Микичак.

Она уточнила, что в этом году еще будет действовать прошлогодний порядок прохождения интернатуры, поскольку Минздрав еще работает над разработкой нового порядка, который будет зависеть от уровня подготовки выпускника и от выбранной им будущей специальности и будет введен уже в 2021 году.

Микичак также отметила, что выпускники медуниверситетов как бюджетной, так и контрактной формы обучения могут проходить интернатуру в частных медицинских учреждениях.

«Но есть несколько условий, чтобы выпускники бюджетной формы обучения проходили интернатуру в частном учреждении... Прежде всего, это учреждение должно иметь лицензию на право ведения медицинской практики, это учреждение должно быть внесено в перечень баз интернатуры, который утверждается приказом областного департамента здравоохранения», - уточнила она.

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