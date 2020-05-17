В Минздраве перечислили правила работы стоматологов во время карантина (инфографика)
Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, однако ради безопасности пациенты и врачи должны придерживаться во время эпидемии ряда правил.
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Соответствующее сообщение появилось в телеграмм-канале Минздрава, посвященном ситуации с коронавирусом.
В частности, прием пациентов должен вестись по предварительной записи. Правилами предусмотрено, что посетители ожидают приема вне помещения и не водят с собой сопровождающих (если речь не идет о детях в возрасте до 14 лет, инвалидах и людях пожилого возраста).
У пациентов должен быть доступ к антисептикам и жидкому мылу.
Сотрудники стоматологий перед началом работы должны проходить температурный скрининг. Работать необходимо в средствах защиты: респираторе без клапана, герметичных очках, с щитком для лица и шапочкой.
Посетителей следует записывать на прием с интервалом не менее 15 минут. Во время записи и в день приема следует проводить телефонный опрос пациента.
Пребывание в стоматологическом кабинете должно быть изолированным. После каждого приема следует проводить тщательную уборку.
Из кабинетов должны быть убраны рекламная продукция, журналы и игрушки.
Как сообщал УНИАН, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлено до 24 апреля, а затем - до 22 мая. С 11 мая Кабмин отменил некоторые ограничительные меры.
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