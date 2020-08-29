Глава Минздрава призывает строго придерживаться рекомендаций, чтобы предотвратить заболевание детей.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о правилах и рекомендациях для дошкольных учреждений (детских садов), которые будут действовать с 1 сентября в рамках адаптивного карантина.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, что делать учителям и родителям в случае выявления симптомов COVID-19 у ребенка

Как передает корреспондент УНИАН, на онлайн-брифинге глава ведомства отметил, что перед началом смены должен обязательно проводиться скрининг работников заведения.

Разрешено ли родителям заходить в садик?

"Воспитатели утром принимают детей в заведение от родителей на территории заведения, но за пределами здания. Это достаточно важно, то есть для того, чтобы не было вхождения в здание родителей", - добавил Степанов.

Антисептики и полотенца в садиках

Также на входе в заведение надо организовать место для обработки рук спиртовыми антисептиками.

"Исключительно на входе, исключительно под контролем работников заведения должно это происходить", - подчеркнул министр.

По его словам, все противоэпидемические меры для детей должны быть в игровой форме.

«Что запрещается в этих заведениях - использовать многоразовые тканевые полотенца. Почему мы запрещаем? Потому что все это может существенно повлиять на распространение COVID-19. Именно многоразовые полотенца - если вдруг кто-то будет больным. Использование мягких игрушек. Ковры с длинным ворсом. Заходить внутрь помещения в уличной обуви, то есть желательно на входе в помещение сразу снимать соответствующую уличную обувь", - добавил Степанов.

Будут ли проводить массовые мероприятия и родительские собрания?

Также, по его словам, запрещается проведение массовых мероприятий и родительских собраний.

"Когда мы говорим о массовых мероприятиях, то когда весь детский сад, все группы начинают вместе собираться. Я думаю, что вы понимаете, что это большое скопление людей, и все это вызывает большой риск распространения COVID-19», - отметил министр.

Особенности занятий в условиях карантина

Также он сообщил, какие рекомендации разработали в Минздраве на период адаптивного карантина.

«Рекомендуется разработать график прогулок и занятий, чтобы не допускать смешивания групп. Чтобы это было разное время, разные группы в детском саду... Чтобы между собой как можно меньше дети контактировали из разных групп», - отметил Степанов.

Кроме того, рекомендуется ограничить упражнения, во время которых дети контактируют между собой, преподавателями и используют дополнительный инвентарь.

"Если вы можете пересмотреть сам план таких занятий, то желательно это сделать, чтобы было как можно меньше таких контактов", - добавил он.

Степанов также подчеркнул, что работники садиков должны регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их антисептиками не реже чем раз в два часа и после посещения общественных мест.

«В детском саду должны проводить дезинфекцию поверхностей не реже, чем каждые два часа, и сразу после завершения занятий. Это должно войти в правила поведения в детском саду. Необходимо проводить проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня», - сказал он.

Степанов подчеркнул важность соблюдения указанных правил и рекомендаций, «если мы не хотим слышать сообщения, что у нас в детском саду заболели все дети, он весь пошел на самоизоляцию».

Ранее Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19.

Так, ученикам 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

передвижение в школах будет разрешено В то же время в школах, расположенных в «оранжевых» зонах эпидемической опасности, педагогам будет рекомендовано использовать защитные щитки, а в «желтых» и «зеленых» зонах - просто соблюдать социальную дистанцию.

Допуск учителей на работу может быть только после проведение соответствующей термометрии.

на работу может быть только после В случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников весь класс должен идти на самоизоляцию.

Кроме того, антисептики должны быть установлены только на входах в школе, а ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Ольга Робейко, Виталий Саенко