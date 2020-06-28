В Минздраве объяснили, нужно ли носить маску на пляже

На пляже основной рекомендацией Минздрава является соблюдение социальной дистанции.

В условиях адаптивного карантина на пляже можно не пользоваться маской при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

«Что касается пляжей, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина. На пляже основным критерием и основной рекомендацией, которой надо пользоваться, – это соблюдение социальной дистанции», - заявил он.

Степанов отметил, что носить маски на воздухе нет необходимости, если вы не находитесь в большом скоплении людей. «Если вы придерживаетесь на пляже социальной дистанции, которая составляет 1,5 метра, то пользоваться масками в таком случае ненужно. Если вы находитесь на пляже, где есть большое скопление людей, то ради вашей безопасности в таком случае нужно пользоваться масками», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 июня зарегистрировано 42 тыс. 982 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 129 летальных, 18 тыс. 934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 917 новых случаев.

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