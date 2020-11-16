В правительстве подчеркивают - жесткий локдаун сильно ударит по украинской экономике.

Коэффициент прироста больных COVID-19 в Украине значительно снизится, если карантин выходного дня будет выполняться на 100%.

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Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время онлайн-совещания главы правительства Дениса Шмыгаля с городскими головами, сообщает правительственная пресс-служба.

Ляшко подчеркнул, что жесткий локдаун, который закроет страну на три недели, сильно ударит по украинской экономике.

«Когда мы говорим о карантине выходного дня, то в случае, если он будет выполняться на 100%, это значительно повлияет на коэффициенты прироста за неделю. Коэффициент прироста за неделю позволит нам как можно дольше держать систему здравоохранения в полной готовности», - сказал Ляшко.

Он также добавил, что Минздрав сегодня переориентируется на закрытые коллективы, чтобы предотвратить вспышки в малых социальных группах и призвал мэров к совместной работе.

В свою очередь премьер-министр отметил, что правительство параллельно работает над увеличением количества коек, над поставкой кислорода, чтобы дать медикам больше инструментов лечить больных.

По словам Шмыгаля, любые противоэпидемические меры не дают мгновенного результата, и эффект карантина выходного дня можно будет увидеть через 2-3 недели.

Эпидемиолог Наталья Виноград отметила, что существуют два варианта сдерживания заболевания: либо карантин выходного дня, либо полный локдаун. Она привела в пример, что другие страны прибегают к введению комендантского часа.

По итогам совещания договорились усилить взаимодействие правительства и органов местного самоуправления и проводить такие встречи на регулярной основе.

Карантин выходного дня

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

В Украине за все время пандемии на COVID-19 заболели 545 тыс. 689 человек, умерли 9 тыс. 697. 15 ноября было выявлено 9 тыс. 832 новых больных.

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Автор: Константин Гончаров