В Минздраве назвали единственный способ диагностирования коронавируса

В Минздраве не введено тестирование с помощью экспресс-тестов, однако это не запрещено.

В Украине единственным утвержденным способом проверки для выявления коронавирусной болезни является ПЦР-тестирование.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Вместе с тем, министр заявил, что в Минздраве не введено тестирование с помощью экспресс-тестов, однако это не запрещено.

"В соответствии со стандартами, в том числе тестирования, которые утверждены Минздравом, единственным источником установления диагноза "коронавирусная болезнь" является именно ПЦР-тестирование", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев заражения.