В Минздраве дали советы, как уберечься от коронавируса при ослаблении карантина
Уже несколько дней украинцы чувствуют «смягчение» карантинного режима, но важно понимать, что это не повод пренебрегать медицинскими предостережениями.
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Об этом говорится в Телеграмм-канале Министерства охраны здоровья (Минздрав). В ведомстве привели правила, которые "помогут насладиться новыми возможностями и оставаться в безопасности". Первой в списке правил стоит социальная дистанция, которая должна составлять полтора метра. В парках лучше гулять вдвоем, если с детьми, то двое взрослых и двое детей.
В Минздраве напомнили об обязательном использовании средств индивидуальной защиты. В ведомстве призвали следить, чтобы расстояние между стоиками на летних площадках кафе была не меньше чем полтора метра и призывали не ходить в рестораны больше чем вдвоем.
В Минздраве посоветовали посещать салоны красоты и парикмахерские по предварительной записи. Также там отметили, что еду и напитки можнопокупать в киосках, но не потреблять их сразу на месте.
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