В Луцке 5-летняя девочка умерла от пневмонии, родители обвиняют медиков в халатности (видео)

Коронавирус у погибшего ребенка не обнаружили.

В Луцке 5-летняя девочка умерла в больнице от пневмонии. Родители обвиняют врачей в халатности, ведь смертельно опасные симптомы диагностировали слишком поздно. Врачи все обвинения отвергают.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что рентген и УЗИ ребенку сделали только на третий день после госпитализации, в то время как у девочки держалась высокая температура.

Отец девочки Сергей Смаль рассказывает, что все происходило стремительно. В четверг вечером после танцев у Вики немного поднялась температура, которая на следующий день выросла до 38. Других симптомов не было и родители к врачу не обращались. Но в субботу, когда градусник показал 40, семья сразу помчалась в больницу.

"Относительно легких - никаких симптомов не было, они не проявлялись, ни кашля, ни одышки ничего", - вспоминает Сергей.

Никаких хрипов не услышал и дежурный врач - но, предварительно, диагностировал у Вики пневмонию и назначил антибиотики и тест на коронавирус. Ребенка оставили в больнице и уже к вечеру у нее сильно заболел живот.

"Белок глаз начал желтеть. Нам не предложили ни сделать рентген в субботу или в воскресенье, ни УЗИ", - добавляет отец.

Все эти исследования сделали только через два дня после госпитализации, в понедельник. На снимке было видно, что легкие повреждены, и врачи окончательно определились с диагнозом: "Двусторонняя пневмония". Вику перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но напрасно: на следующий день девочка умерла.

"Нигде у нее не было ослабленного дыхания, ничего. Мы все поражены. Все так стремительно происходило, как-то атипично так", - объясняет заведующая отделением Волынской областной инфекционной больницы Ирина Капустина.

По словам медиков, рентген девочке не сделали именно из-за отсутствия симптомов.

Родители же уверены, что врачи медлили, потому что Вику госпитализировали на выходные, когда персонала почти нет. Поэтому именно медиков они винят в своем горе.

То, что коронавирус у Вики не нашли, было известно уже в день ее смерти. Однако, родители об этом узнали только после похорон. Поэтому дочь хоронили в полиэтиленовом пакете и в закрытом гробу. В больнице объясняют, что об отрицательном тесте узнали одновременно с родителями, когда перезвонили до лабораторного центра по результатам. По факту смерти обещают провести расследование.

"Это надо еще разбираться. У нас еще будет собственно разбор в профессиональном кругу и будем оценивать эту ситуацию", - уверяет медицинская директор Волынской областной инфекционной больницы Любовь Серба.

Зато родные девочки собираются в полицию. Хотят добиться правды, чтобы уберечь других родителей от такого горя. Вика была их единственным ребенком.

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