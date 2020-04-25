За минувшие сутки в Кировоградской области зафиксировано 23 новых случая инфицирования, в числе которых семь медработников.

В Кировоградской области подтвердили более 300 случаев COVID-19, выздоровели 53 человека.

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Об этом в Facebook сообщил председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь.

«За минувшие сутки еще 18 человек вылечились от COVID-19: 54-летняя женщина из города Знаменка, 17 жителей Кропивницкого. Среди них – 12-летняя девочка и 8 медработников (7 - из областного госпиталя ветеранов войны, 1 - из больницы скорой помощи). Всего в области подтверждено уже 53 случая выздоровления от коронавируса», - сообщил он.

По его словам, по состоянию на 25 апреля в области лабораторным методом выявили 306 случаев заболевания COVID-19, из которых 23 за минувшие сутки.

«Среди 23 новых инфицированных коронавирусом -7 медработников: 59-летняя младшая медсестра частной клиники, 53-летняя медработница станции переливания крови, 41-летняя медсестра Александровского районного ЦПМСП, 40-летняя и 58-летняя медсестры Центральной городской больницы в Кропивницком, супружеская пара врачей 71-летний стоматолог областной стоматологической поликлиники и 69-летняя методист Центра статистики», - уточнил Балонь.