В Киеве за сутки выявили почти сотню больных COVID-19

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 13. В Оболонском и Соломенском – по 12.

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось на 81 человека.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "На сегодня в столице уже 4609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Заболели:

51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет

23 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет

3 девочки от 2 до 14 лет, 4 мальчика от 7 до 17 лет.

Кроме этого, заболели трое медиков.

По данным Кличко, в больницы столицы были госпитализированы 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Поправились за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 1473 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 13. В Оболонском и Соломенском – по 12. И в Шевченковском районе – 9 случаев", - сообщил міськй голова.

"Вирус не отступил. Не относитесь легкомысленно к своему здоровью! Берегите себя!", - призвал мэр.

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