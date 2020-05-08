В Киеве впервые от коронавируса за сутки умерли три человека

Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек. Среди них – один медик.

Ситуация с распространением вируса – неутешительная. Впервые за время борьбы Киева с пандемией за прошедшие сутки в столице - три летальных случая от коронавируса.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек. Среди них – один медик", - отметил он, добавив, что на сегодня в столице уже 1721 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Заболели:

18 женщин в возрасте от 26 до 81 года

21мужчина от 31 до 79 лет

3 девочки в возрасте 2, 8 и 13 лет и 4 мальчика в возрасте 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.

По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Всего в больницах Киева из всех пациентов с коронавирусом - 44 в тяжелом состоянии, 5 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сообщил мэр.

По данным мэра, выздоровели в столице за минувшие сутки 17 человек. Всего преодолели болезнь за это время 127 жителей Киева.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 14195 случаев коронавирусной болезни COVID-19.