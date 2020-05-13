В Киеве за сутки от коронавируса умерло двое людей, еще 30 заразились
Количество жителей города, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась еще на 30 человек. Среди них – один медик.
Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 13 мая
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умерло двое людей. Всего за это время – 40 летальных случаев", - отметил он.
По его данным, на сегодня в столице уже в 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет
- 9 мужчин от 39 до 81 года
- 3 девочки в возрасте 8, 9 и 14 лет и 1 мальчик, которому 13 лет.
"В больницы столицы были госпитализированы 5 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей", - сообщил мэр, добавив, что выздоровел за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус преодолели 169 жителей столицы.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире