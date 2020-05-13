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В Киеве за сутки от коронавируса умерло двое людей, еще 30 заразились

12:21, 13 мая 2020
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Среди заразившихся – один медик \ УНИАН

Количество жителей города, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась еще на 30 человек. Среди них – один медик.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умерло двое людей. Всего за это время – 40 летальных случаев", - отметил он.

По его данным, на сегодня в столице уже в 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет
  • 9 мужчин от 39 до 81 года
  • 3 девочки в возрасте 8, 9 и 14 лет и 1 мальчик, которому 13 лет.

"В больницы столицы были госпитализированы 5 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей", - сообщил мэр, добавив, что выздоровел за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус преодолели 169 жителей столицы.

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