В Киеве за сутки коронавирусом заболели более полсотни человек

На сегодня в столице уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

В Киеве у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. 11 из них - медики.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "На сегодня в столице уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - отметил он.

Заболели:

33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет

14 мужчин от 20 до 60 лет

2 девочки 4 и 7 лет и 3 мальчика - от 7 до 16 лет.

Выздоровели за минувшие сутки 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек.

"В столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития. Одно - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второе - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития", - сообщил Кличко, добавив, что в обоих зданиях общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия.

По словам мэра, больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под медицинским наблюдением.

"Я еще раз обращаюсь ко всем: вирус не отступил! Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, не пренебрегайте правилами безопасности!", - подытожил Кличко.