В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 24 человек

Количество заболевших в столице достигло 1535 человек.

В Киеве количество людей, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 24 человека. Таким образом, количество заболевших в столице достигло 1535 человек.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирус увеличилась еще на 24 человека. Один случай, к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1535 подтвержденных случаев заболевания Covid - 9. Из них 27 человек умерли", - сказал Кличко.

По словам мэра, за прошедшие сутки болезнь подтвердили у 15 женщин в возрасте от 27 до 81 года. И 8 мужчин от 19 до 74 лет. И у парня, которому 17 лет. В больницы столицы были госпитализированы 10 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Отмечу, что несколько дней число тех, у кого обнаружили вирус, немного уменьшается. Но, вместе с тем, растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 215 пациентов, в том числе и 4 детей. С подозрением на Covid-19 - 68 больных. С пневмониями – всего 413 пациентов", - сообщил Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 4 мая число инфицированных коронавирусом Covid-19 выросло до 12 331.