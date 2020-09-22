В киевском перинатальном центре выходили и выписали сестер-двойняшек, которые родились с весом 500 граммов.
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Отмечается, что Алиса и Анастасия родились на 5-м месяце беременности.
«Таких малюток в столичном перинатальном центре еще не было. Три месяца девочки были в реанимации. Каждый день к ним приходили родители, читали сказки и рассказывали, что дома их ждет старший братик, который хочет с ними кататься на велосипеде. То, что младенцев удалось выходить – в роддоме называют не иначе как чудом», – говорится в сюжете.
Сейчас Алиса и Настя уже набрали до 2,5 килограммов, и их выписали домой.
«У нас девочки очень сильные. Они, как символ того, что надо ценить жизнь, стремиться к тому, чтобы выжить», – отметил отец двойняшек.
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