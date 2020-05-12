В Киеве растет число инфицированных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации

В настоящее время в стационарах городских больниц находятся 218 пациентов с COVID-19 и 99 человек с подозрением на это заболевание.

В Киеве увеличивается количество инфицированных коронавирусом, которым необходима госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга. "Отмечу, что у нас увеличивается количество инфицированных, которым требуется госпитализация. В стационарах городских больниц находятся по состоянию на сейчас 218 больных коронавирусом и 99 человек с подозрением на это заболевание. 56 пациентов - в тяжелом состоянии. Семь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сообщил городской голова.

По словам мэра Киева, в стационарах больниц «первой волны» есть около 500 мест для больных COVID-19. Всего в городских медучреждениях «первой и второй волн» подготовлено около 1 тыс. 700 койко-мест для больных с коронавирусом.

"Но если у нас будет инфекционный взрыв, этого может оказаться мало. Поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем: прекратите пожалуйста жить в иллюзиях. Вирус не отступал. Опасность реальна! И от сознания каждого из нас, от соблюдения правил, зависит дальнейшее развитие ситуации", - подчеркнул Кличко.

Отдельно он сообщил, что за минувшие выходные в городском лабораторном центре исследовали 2 тыс. 242 образца биоматериалов.

"За весь период центр исследовал почти 16 тыс. ПЦР-тестов. Всего в Киеве сделано 35,5 тыс. тестов на COVID-19", - сказал Кличко.

Он также сообщил, что мобильные бригады медиков за эти выходные выехали и отобрали у людей с подозрением на коронавирус 367 образцов для проведения ПЦР-тестов. Всего в Киеве протестировано только мобильными бригадами более 9 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Киеве зарегистрировано 1 тыс. 930 подтвержденных случаев COVID-19, 38 человек скончались. За минувшие сутки в городе подтверждено 59 новых случаев заболевания.