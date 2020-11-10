Киевлян беспокоит, можно ли проводить тестирование в таких условиях, и не несет ли это угрозы.

На проспекте Правды, 58 в Киеве появилась мобильная лаборатория ПЦР-тестирования. Ее оборудовали в металлическом контейнере, похожем на строительный вагончик. Такая "лаборатория" обеспокоила местных жителей.

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Как сообщает ТСН люди вызвали полицию. Их беспокоит, можно ли проводить тестирование в таких условиях, и не несет ли это угрозы.

В полиции Подольского района журналистам рассказали, что в настоящее время проводится проверка всех имеющихся документов и определяется законность деятельности лаборатории.

"Когда мы пришли проверить деятельность мобильной лаборатории ПЦР-тестирования на проспекте Правды, они нам предоставили целый пакет документов – и на аренду, и медицинские какие-то документы. Но, имеют ли они право делать забор материала для тестирования на коронавирус именно в таких условиях, следует выяснить. Для этого сейчас создана комиссия, куда в частности вошли представитель Подольской райгосадминистрации, представитель Минздрава. Сейчас комиссия разбирается", - сообщила пресс-офицер Подольского управления полиции Киева Анна Страшок.

Отмечается, что упомянутый вагончик - лишь заборный пункт, в котором отбирают образцы. Потом их везут в лицензированную лабораторию "Новая диагностика" в Вышгороде, которая работает там уже 16 лет.

В вагончике рассказали, что курьер дважды в день – утром и вечером – забирает образцы биоматериала и везет их в Вышгород, где и проводится диагностика.

ПЦР-тест на коронавирус, который делают за сутки, стоит там 950 гривен. Срочный тест (за несколько часов) – 1200 гривен.

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Автор: Дмитрий Захаров