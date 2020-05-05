В Киеве за сутки обнаружили 48 случаев заражения коронавирусом

На сегодня в Киеве уже 1583 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

В Киеве за сутки подтвердили 48 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Один случай - летальный.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "В столице за прошедшие сутки - еще плюс 48 человек, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них двое медиков. Один случай, к сожалению, - летальный. На сегодняшний день в Киеве уже 1583 подтвержденных случая заболевания Covid-19. Из них 28 человек умерли ", - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет и 13-летняя девочка. И 22 мужчин от 25 до 81 года и трое мальчиков - 4, 12 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов. Другие - лечатся дома под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус в столице преодолел 91 человек", - сообщил Виталий Кличко.

Как сообщал УНАН, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Из всех выявленных случаев 316 (+13 в течение суток) являются летальным.