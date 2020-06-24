В Киев из Китая прибыл самолет с грузом гуманитарного назначения для борьбы с COVID-19 стоимостью более 1 миллиона долларов

Перелет самолета был оплачен группой «Метинвест».

В Киев из Китая прибыл военно-транспортный самолет Ил-76 с грузом гуманитарного назначения для противодействия распространению COVID-19 стоимостью более 1 млн долл., перелет которого был оплачен Международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой «Метинвест».

Как передает корреспондент УНИАН, самолет с ценным грузом встретили замминистра иностранных дел Евгений Енин, замминистра здравоохранения Игорь Иващенко, генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков и посол Китая в Украине Фань Сяньжун.

«Это жест солидарности китайского народа с украинским в противостоянии с эпидемией COVID-19. Хочу выразить искреннюю благодарность представителям правительства Китая, всем структурам, которые передали эти гуманитарные грузы, Вооруженным силам Украины, а также компании «Метинвест», которая оплатила самолёт для доставки этого гуманитарного груза», - сказал замминистра иностранных дел Евгений Енин.

Он сообщил, что данная помощь была собрана при содействии 39 государственных и муниципальных структур, компаний, общественных организаций Китая.

По его словам, груз объемом в 125 куб. м содержит более 1 миллиона защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19.

В состав гумпомощи также входят десять аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных президенту Украины Владимиру Зеленскому основателем «Alibaba Group» Джеком Ма.

В свою очередь, генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков выразил благодарность правительству Китая и посольству за предоставленную помощь, а также правительству Украины в содействии доставке груза.

Он отметил, что «Метинвест» включился в борьбу с коронавирусом с первых дней.

«Для нас важно помочь как Министерству здравоохранения, так и в целом украинским гражданам в противостоянии коронавирусу. Когда мы узнали, что необходима помощь в доставке груза, мы конечно же сразу приняли решение о том, что мы готовы участвовать и профинансировать это», - сообщил Рыженков.

По его словам, компания и ее акционеры активно участвуют в доставке в Украину всех необходимых средств для борьбы с инфекцией. «Мы будем продолжать это делать, пока полностью не поборем эту эпидемию», - добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, сколько компания потратила на доставку этого груза, Рыженков сообщил, что стоимость перелёта самолета составила около 250 тыс. долл.

В свою очередь, посол Китая Фань Сяньжун сообщил, что, когда Китай столкнулся с пандемией, то Украина оказала неоценимую поддержку его стране, теперь же китайская сторона также «протягивает руку дружбы».

«С начала возникновения нового коронавируса Китай и Украина очень тесно взаимодействовали. В первое время, когда в Китае возник этот вирус, украинская сторона, украинский народ оказали нам большое понимание и поддержку, передавали нам соответствующие грузы… Когда коронавирус настиг Украину и ситуация стала напряженной, то китайский народ, естественно, протянул руку дружбы и помощи», - сказал он

Также посол сообщил, что общая стоимость груза составляет более 1 млн долл.

«Этот груз предоставлен многими провинциями Китая, его общая стоимость составляет более 1 млн долл.», - отметил он.

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