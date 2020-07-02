В Ивано-Франковске городские больницы не будут принимать больных с COVID-19

Коронавирусных больных будут направлять в областную инфекционную больницу, а также в Калужскую городскую больницу.

Городские больницы Ивано-Франковска пока не будут принимать пациентов с коронавирусом из-за ухудшения эпидемической статистики.

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Как сообщает «Галицкий корреспондент», такое заявление в утреннем прямом эфире сделал городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, в городских больницах сейчас находится 281 человек с коронавирусом.

“Тревожные цифры, ибо это показатель конца апреля, тогда у нас было больше всего заболевших. Поэтому приняли решение, что пока не будем принимать пациентов. Будем их направлять в областную инфекционную больницу, а также в Калушскую городскую больницу. Делаем это для того, чтобы часть пациентов выписать”, – отметил городской голова.

По словам Марцинкива, в областной инфекционной больнице есть 46 франковцев: 4 поступило за минувшие сутки. А 13 пациентов вчера госпитализировали в городские больницы с коронавирусом. В реанимации находятся 14 пациентов, на аппарате ИВЛ один пациент.

Мэр отметил, что в июне произошел наибольший прирост смертей. В прошлом году в июне похоронили 97 человек, в 2018 году – 100 человек, а в этом году – 130 человек.

Напомним, в Украине из-за усложнения эпидситуации с COVID-19 разворачивают больницы «второй волны», сейчас в них уже находится 542 пациента, из них 64 - на реанимационных койках.

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