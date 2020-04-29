В Харьковской области коронавирус зафиксировали у медиков из 16 больниц
Среди 62 больных медработников – медицинские сестры, санитары и врачи.
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Перечень заведений, где обнаружен коронавирус, обнародовал на своей странице в соцсети глава области Алексей Кучер. Это сотрудники:
Харьковской городской клинической больницы №13;
Областной клинической больницы;
Центра экстренной неотложной помощи и медицины катастроф;
Харьковской городской поликлиники №25;
Валковской ЦРБ;
Изюмской ЦГБ Песчанской Богоматери;
Змиевской ЦРБ;
Змиевского центра первичной медико-санитарной помощи;
Туберкулезного санатория Владимирский;
Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко;
Областной психиатрической больницы № 1;
Волчанской ЦРБ;
Харьковской городской поликлиники №21;
Харьковской городской клинической детской больницы №16;
Военно-медицинского клинического центра Северного региона;
Городской клинической многопрофильной больницы № 25 Харьковского горсовета;
В общем, за последние сутки в области лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19 – у жителей Харькова, Змиевского, Харьковского, Чугуевского районов.