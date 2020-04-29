В Харьковской области коронавирус зафиксировали у медиков из 16 больниц

Всего в области 62 медработника больны коронавирусом.

Среди 62 больных медработников – медицинские сестры, санитары и врачи.

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Перечень заведений, где обнаружен коронавирус, обнародовал на своей странице в соцсети глава области Алексей Кучер. Это сотрудники:

Харьковской городской клинической больницы №13;

Областной клинической больницы;

Центра экстренной неотложной помощи и медицины катастроф;

Харьковской городской поликлиники №25;

Валковской ЦРБ;

Изюмской ЦГБ Песчанской Богоматери;

Змиевской ЦРБ;

Змиевского центра первичной медико-санитарной помощи;

Туберкулезного санатория Владимирский;

Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко;

Областной психиатрической больницы № 1;

Волчанской ЦРБ;

Харьковской городской поликлиники №21;

Харьковской городской клинической детской больницы №16;

Военно-медицинского клинического центра Северного региона;

Городской клинической многопрофильной больницы № 25 Харьковского горсовета;

В общем, за последние сутки в области лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19 – у жителей Харькова, Змиевского, Харьковского, Чугуевского районов.