В Харьковском лабораторном центре коронавирусом заразились 10 сотрудников

Среди заболевших – шестеро эпидемиологов.

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 сотрудников Харьковского областного лабораторного центра. Двое из них в больнице, восьмеро – на самоизоляции.

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Об этом сообщает KharkivToday, ссылаясь на начальника управления информационной политики Департамента массовых коммуникаций ХОГА Ксению Ярикову.

По информации руководства центра, "вирус занесен извне от мужа сотрудницы по контакту". У заболевших не было контакта ни с больными СОVID-19, ни с биоматериалом.

Положительный диагноз у заведующей эпидемиологическим отделом и 5 эпидемиологов, помощника эпидемиолога, санитарки, юриста и водителя. Утверждается, что на работу учреждения это не повлияло.

Всего в Харьковском областном лабораторном центре, расположенном в Померках, работает около 200 сотрудников.

Ранее Минздрав направил комиссию в Харьков, где в больнице COVID-19 обнаружили у 27 врачей.

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