НАЭК «Энергоатом» продолжает выполнять социальную миссию, помогая больницам и больным Covid-19 в городах-спутниках украинских АЭС.

Так, совместным решением администрации Компании и профсоюзного комитета медико-санитарным частям Вараша, Энергодара и Южноукраинска оказана финансовая помощь на приобретение лабораторий для тестирования на Covid-19. Сейчас в этих населенных пунктах нет собственных лабораторий, а потому врачи вынуждены возить образцы тестов в другие города, что существенно увеличивает время ожидания результатов и приводит к более быстрому распространению болезни. Ведь больные люди еще несколько дней продолжают общаться и ходить на работу, не подозревая о наличии в организме опасного вируса. Приобретение соответствующего оборудования и обустройства лабораторий даст возможность сократить время ожидания результата до нескольких часов, и это поможет снизить общие темпы распространения коронавирус.

Напомним, что кроме этого Энергоатом направил в Министерство здравоохранения письмо с предложением поставлять для учреждений здравоохранения жидкий кислород – до 200 баллонов в сутки. Сейчас компания завершает процедуру получения лицензии для выработки кислорода в медицинских целях.

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Автор: УНИАН