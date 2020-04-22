Из 19 случаев один закончился летально - умер 84-летний мужчина из Дружковки.

В Донецкой области зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19, 10 человек выздоровели.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

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"19-й случай коронавирусной болезни зафиксирован в Донецкой области. ПЦР-исследование подтвердило наличие вируса у 44-летней жительницы Мариуполя", - рассказал он.

По словам Кириленко, больная женщина - контактное лицо пациентки, наличие вируса у которой было подтверждено несколько дней раньше.

Сейчас состояние здоровья женщины удовлетворительное.

По данным главы ОГА, на сегодняшний день в Донецкой области зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 12 - в Мариуполе, 2 - в Дружковке, по одному - в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде, Славянске и Константиновке.

"Из 19 случаев один закончился летально (умер 84-летний мужчина из Дружковки), 10 пациентов выздоровели, 8 продолжают лечение", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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