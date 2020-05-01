В Днепре 93-летняя женщина победила COVID-19

Женщина получила отрицательный тест на COVID-19 через три недели после заражения.

В Днепре 93-летняя женщина смогла побороть коронавирусную болезнь. Она легко переболела COVID-19 без пневмонии и осложнений. Сейчас женщина выздоровела и чувствует себя хорошо.

Она получила отрицательный тест на COVID-19 через три недели после заражения, сообщило издание "Днепр вечерний".

Диагноз ей поставили 6 апреля, пациентку лечили амбулаторно под контролем семейного врача.

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В итоге, менее чем за месяц, результаты повторного ПЦР-тестирования показали, что 93-летняя бабушка полностью излечилась от коронавирусной болезни.

Население возраста 65+ и люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска из-за ослабленного иммунитета, наличия сопутствующих заболеваний и неспособности организма самостоятельно победить инфекцию.

Как сообщал ранее УНИАН, в городе Гуаякиль в Эквадоре родственники попрощались с 74-летней Альбой Марури, которую считали умершей от коронавируса. Через месяц женщина им позвонила.

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