В Черновицкой области наибольший прирост заражений COVID-19 за последние несколько недель

Это на треть больше, чем фиксировали в последнее время.

На Буковине почти 90 человек заразились коронавирусом за последние сутки. Это на треть больше, чем фиксировали в последнее время.

Об этом заявил председателя Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

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"89 случаев за сутки - это самый высокий показатель за последние несколько недель. Кроме того, Кицманский район попал в красную зону по уровню распространения вируса", - написал чиновник.

Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 5964 человека.

Также 31 июля 91 буковинец выздоровел, в общем 4521 житель Буковины преодолел коронавирус.

Как сообщал ранее УНИАН, обнародованы новые правила адаптивного карантина в Украине, которые начнут действовать с 1 августа.

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