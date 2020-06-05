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В Черкассах скончался священник УПЦ МП, который болел COVID-19

23:47, 05 июня 2020
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Иллюстрация REUTERS

В начале июня его госпитализировали в Черкасскую городскую инфекционную больницу с пневмонией, сообщил председатель ОГА Роман Боднар на странице в Facebook.

Мужчину спасти не удалось. Контактные лица установлены, проводится исследование.

По информации Черкасской епархии, речь идет о клирике, настоятеле храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих, Радость» что в Юго-Западном микрорайоне г. Черкасс протоиерея Дионисия Грунина.

Отец Грунин умер от коронавируса / Фото vycherpno.ck.ua

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Долгое время отец Дионисий боролся с онкологией, от осложнений которой и умер.

По состоянию на 5 июня, в Черкасском районе зафиксировали еще 16 новых случаев COVID-19:

  • г. Черкассы - 9
  • Золотоношский район - 1,
  • Золотоноша - 2,
  • Корсунь-Шевченковский район - 2,
  • Канев -1,
  • Черкасский район - 1.

На стационарном лечении находятся 18 пациентов, 49 человек лечатся дома под наблюдением семейных врачей, в тяжелом состоянии 7 черкащанин, 1 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине на сегодня подтвердилось 25 964 случаев COVID-19.

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