В Черкассах скончался священник УПЦ МП, который болел COVID-19

В начале июня его госпитализировали с пневмонией.

В Черкассах умер 34-летний священнослужитель, инфицированный коронавирусом.

В начале июня его госпитализировали в Черкасскую городскую инфекционную больницу с пневмонией, сообщил председатель ОГА Роман Боднар на странице в Facebook.

Мужчину спасти не удалось. Контактные лица установлены, проводится исследование.

По информации Черкасской епархии, речь идет о клирике, настоятеле храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих, Радость» что в Юго-Западном микрорайоне г. Черкасс протоиерея Дионисия Грунина.

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Долгое время отец Дионисий боролся с онкологией, от осложнений которой и умер.

По состоянию на 5 июня, в Черкасском районе зафиксировали еще 16 новых случаев COVID-19:

г. Черкассы - 9

Золотоношский район - 1,

Золотоноша - 2,

Корсунь-Шевченковский район - 2,

Канев -1,

Черкасский район - 1.

На стационарном лечении находятся 18 пациентов, 49 человек лечатся дома под наблюдением семейных врачей, в тяжелом состоянии 7 черкащанин, 1 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине на сегодня подтвердилось 25 964 случаев COVID-19.

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