В Черкассах скончался священник УПЦ МП, который болел COVID-19
В Черкассах умер 34-летний священнослужитель, инфицированный коронавирусом.
В начале июня его госпитализировали в Черкасскую городскую инфекционную больницу с пневмонией, сообщил председатель ОГА Роман Боднар на странице в Facebook.
Мужчину спасти не удалось. Контактные лица установлены, проводится исследование.
По информации Черкасской епархии, речь идет о клирике, настоятеле храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих, Радость» что в Юго-Западном микрорайоне г. Черкасс протоиерея Дионисия Грунина.
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Долгое время отец Дионисий боролся с онкологией, от осложнений которой и умер.
По состоянию на 5 июня, в Черкасском районе зафиксировали еще 16 новых случаев COVID-19:
- г. Черкассы - 9
- Золотоношский район - 1,
- Золотоноша - 2,
- Корсунь-Шевченковский район - 2,
- Канев -1,
- Черкасский район - 1.
На стационарном лечении находятся 18 пациентов, 49 человек лечатся дома под наблюдением семейных врачей, в тяжелом состоянии 7 черкащанин, 1 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как сообщал ранее УНИАН, в Украине на сегодня подтвердилось 25 964 случаев COVID-19.
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