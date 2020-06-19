В аэропорту "Борисполь" установили первую лабораторию для проведения ПЦР-тестов на COVID-19

В лаборатории можно одновременно провести 96 ПЦР-анализов за 3 часа, а также 86 тестов на антитела за час.

В международном аэропорту «Борисполь» установили первую лабораторию, в которой делают ПЦР-тесты на COVID-19 и тесты на антитела.

Об этом сообщил президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне в Facebook.

«Мы установили в аэропорту «Борисполь» первую лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела. Пока будем использовать ее для нужд тестирования экипажей МАУ. Мы хотим быть на 100% уверенными, что наши экипажи и пассажиры находятся в абсолютно безопасных условиях на борту наших воздушных судов», - написал Дыхне.

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По его словам, материалом для ПЦР-анализа является мазок из глубокой части горла, а время выполнения анализа – 3 часа. При этом возможна одновременная загрузка 96 образцов.

Лаборатория предусматривает также опцию срочного ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут.

Президент МАУ уточнил, что материалом теста на антитела является кровь из вены, скорость лаборатории - 86 тестов в час.

«Фактически, лаборатория сможет обеспечить и потребности отбывающих или прибывающих пассажиров, если соответствующей справки потребует страна прилета. Например, Тунис, с которым скоро будет возобновлено авиасообщение, разрешает свободное пересечение границы с наличием ПЦР-теста», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости на COVID-19.

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