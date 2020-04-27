В больницах Киева находятся более 400 пациентов с пневмонией
В Киеве на сегодня с диагнозом «пневмония» на стационарном лечении, в том числе и в инфекционных отделениях, состоят 413 пациентов.
Об этом сообщила директор Департамента охраны здоровья Киевской горгосадминистрации Валентина Гинзбург, информирует пресс-служба мэрии.
Читайте такжеМинздрав: в Украине каждый пятый инфицированный коронавирусом – медик
По ее словам, за минувшие сутки с диагнозом «пневмония» были госпитализированы 16 киевлян.
Гинзбург напомнила, что со вспышкой коронавирусной инфекции в Киеве было усовершенствовано оказание медицинской помощи больным пневмонией как наиболее опасного осложнения COVID-19.
«Во-первых, мы очертили круг медицинских учреждений, которые будут принимать пациентов с воспалением легких. Во-вторых, соответствующим приказом Департамента обязали руководителей медучреждений ввести обязательное ПЦР-тестирование для этих людей. Это позволило усилить контроль над лечением пациентов с пневмониями, обезопасить хронических больных (например, сахарным диабетом, гастроэнтерологической патологией) от пребывания рядом с человеком, который потенциально может оказаться инфицированным, и снизить риск заболевания для врачей», - отметила она.
Гинзбург отметила, что положительный результат на COVID-19 в среднем выявляется в более 15 процентов больных пневмонией.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки COVID-19 в Киеве заболели 32 человека (21 мужчина и 11 женщин). 24 пациента госпитализированы. Один человек умер.
Всего в столичных больницах сейчас находятся 207 пациентов (в том числе 4 ребенка) с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 78 (в том числе, 6 детей) – с подозрением на заболевание. 32 больных – в тяжелом состоянии, из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Медики, работающие в мобильных бригадах, которые забирают биоматериал для анализа на COVID-19 у пациентов дома, по 26 апреля отобрали 160 образцов, а всего с начала работы – 4708.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире