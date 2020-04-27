В больницах Киева находятся более 400 пациентов с пневмонией

За минувшие сутки с диагнозом «пневмония» были госпитализированы 16 киевлян.

В Киеве на сегодня с диагнозом «пневмония» на стационарном лечении, в том числе и в инфекционных отделениях, состоят 413 пациентов.

Об этом сообщила директор Департамента охраны здоровья Киевской горгосадминистрации Валентина Гинзбург, информирует пресс-служба мэрии.

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По ее словам, за минувшие сутки с диагнозом «пневмония» были госпитализированы 16 киевлян.

Гинзбург напомнила, что со вспышкой коронавирусной инфекции в Киеве было усовершенствовано оказание медицинской помощи больным пневмонией как наиболее опасного осложнения COVID-19.

«Во-первых, мы очертили круг медицинских учреждений, которые будут принимать пациентов с воспалением легких. Во-вторых, соответствующим приказом Департамента обязали руководителей медучреждений ввести обязательное ПЦР-тестирование для этих людей. Это позволило усилить контроль над лечением пациентов с пневмониями, обезопасить хронических больных (например, сахарным диабетом, гастроэнтерологической патологией) от пребывания рядом с человеком, который потенциально может оказаться инфицированным, и снизить риск заболевания для врачей», - отметила она.

Гинзбург отметила, что положительный результат на COVID-19 в среднем выявляется в более 15 процентов больных пневмонией.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки COVID-19 в Киеве заболели 32 человека (21 мужчина и 11 женщин). 24 пациента госпитализированы. Один человек умер.

Всего в столичных больницах сейчас находятся 207 пациентов (в том числе 4 ребенка) с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 78 (в том числе, 6 детей) – с подозрением на заболевание. 32 больных – в тяжелом состоянии, из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Медики, работающие в мобильных бригадах, которые забирают биоматериал для анализа на COVID-19 у пациентов дома, по 26 апреля отобрали 160 образцов, а всего с начала работы – 4708.