В больницах 39 инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Кличко

По словам мэра, в стационарах столичных медучреждений лечатся 217 больных COVID-19.

Киевской городской голова Виталий Кличко заявил, что в больницах 39 инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга. «На сегодняшний день в стационарах столичных медучреждений лечатся 217 больных коронавирусом. 39 взрослых - в тяжелом состоянии. Двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 57 человек находятся в больницах с подозрением на COVID-19», - заявил Кличко.

Он напомнил, что в столице уже подготовлено 14 больниц первой и второй волны для приема больных COVID-19. «Это - более 1 тыс. 700 коек. Также в больницах столицы сегодня есть 400 аппаратов искусственной вентиляции легких», - добавил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на 24 апреля подтверждено уже 1122 случая заболевания COVID-19, за сутки - 63 новых случая коронавирусной болезни.