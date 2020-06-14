В армии зарегистрировано три новых случая COVID-19

Сейчас в ВСУ коронавирусной болезнью болеет 171 человек.

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано три новых случая острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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Об этом говорится в сообщении на странице Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Два военнослужащих и один работник ВС Украины в Днепропетровской области находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

В целом по состоянию на 10:00 в армии на COVID-19 болеет 171 человек.

"Всего за время пандемии выздоровели – 174 человека, летальных исходов – 4. В изоляции (в том числе, самоизоляции) находится 461 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших трех суток – 114 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 14 июня в Украине зафиксировано 31 154 случая коронавирусной инфекции. За сутки подтвердилось 648 новых случаев COVID-19.

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