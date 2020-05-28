Активную черную пиар-кампанию против всего Министерства здравоохранения Украины разворачивают сторонники Ульяны Супрун, преследуя цель сместить министра Степанова с должности. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал Владислав Дзивидзинский.

Эксперт считает, что “поклонники” Супрун повторно действуют по схеме увольнения Емца: "Мы уже были в ситуации, когда по непонятным причинам был уволен предыдущий глава Минздрава. До конца причина его увольнения была не ясна, расследование проведено не было, и соответственно нигде не опубликовано. Тем не менее, тот факт, что в разгар мировой пандемии Украина осталась без главы системы здравоохранения, у всей страны вызвал удивление, мягко говоря. Если вы помните, ликовали только сторонники экс-министра Супрун, и сама Ульяна".

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Дзивидзинский заявляет, что именно позиция самого Степанова, и его смена вектора реформирования системы здравоохранения не понравились "предыдущим реформаторам":

"По словам самого Степанова, “он неудобный министр”. А неудобный он в первую очередь для Супрун и ее команды, ведь свернул медреформу с намеченного пути. Кроме того, теперь он постоянно критикует “победную” медицинскую реформу и обвиняет предыдущих “реформаторов” в профанации и уничтожении медицины, как таковой".

Эксперт уверен, что в ситуации по поводу увольнения или неувольнения Степанова решение должен принимать президент, осознавая прямые последствия своих действий, ведь аналогичные события уже происходили:

"В первый раз с Емцем это сработало, и довело ситуацию до критической точки - Зеленский его уволил. Сейчас мы наблюдаем ту же схему. И снова решение за президентом, ведь он должен понимать, что очередное увольнение главы МОЗ дает Супрун шанс снова вернуться на “насиженное” место".

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