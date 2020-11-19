В Украине проверят субъекты хозяйствования, осуществляющие транспортировку и утилизацию медицинских отходов. Проверку проведет Государственная экологическая инспекция.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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"Госэкоинспекция проведет внеплановую проверку субъектов хозяйствования в сфере обращения с медицинскими отходами по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля. Будем контролировать соответствие реальной деятельности предприятий выданным разрешительным документам", - сказал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
Указано, что в течение прошлого года в Украине образовалось примерно 100 тысяч тонн медотходов, однако лишь 50 тысяч забрали перевозчики, а о количестве утилизируемых отходов вообще не известно.
В Госэкоинспекции объясняют, что так происходит, поскольку большинство предприятий имеют документы только на транспортировку медицинского мусора, но не имеют мощностей (специальных печей), чтобы уничтожить отходы.
"Результат - медотходы оказываются в естественной среде, угрожая людям и экосистеме", - сказал глава ведомства.
В инспекции не исключают, что во время проверки предприятий, деятельность которых связана с управлением медотходами, может оказаться, что перевозчики вообще не занимаются их утилизацией.
"Обеспечение законности в сфере медотходов крайне важно, ведь в условиях пандемии такое мусора производится бешеными темпами", - указано в сообщении.
Напомним, в 2017 году в Киевской области обнаружили свалку медицинских отходов, полиция тогда открыла уголовное производство.
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